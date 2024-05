Seu Vavá, dono do antigo Cine Nazaré, ganha exposição em SP

Seu Vavá, dono do Cine Nazaré, é tema da exposição "Uma Rua Chamada Cinema" que evidência trabalhadores e salas de cinema ao redor do mundo Crédito: Sergio Poroger/ Divulgação

A mostra faz parte do projeto “Maio Fotografia” e fica em exibição até o dia 21 de julho. Ela apresenta 36 fotos de trabalhadores e salas de cinema ao redor do mundo, projecionistas, vendedores de pipoca, bilheteiros e trocadores de letreiros. Além de Seu Vavá, também evidencia o Cine Nazaré, com a exibição de documentário realizado pelo O POVO. Sergio Poroger revela que a exposição é um longo projeto de pesquisa iniciado nos Estados Unidos, em 2017, com a premissa de descobrir quais locais seriam ideais para fotografar a indústria do cinema refletido no dia-a-dia das pessoas. E assim conheceu a história de Seu Vavá, a partir de um artigo publicado pelo O POVO. “Com ajuda de uma amiga, Julia Ionele, que escreveu um livro sobre o Cine Nazaré, conseguimos agendar um ensaio fotográfico com Seu Vavá em seu cinema. Aprendi com essa história que jamais devemos abrir mão de nossos sonhos”, conta o fotógrafo.

A ideia da exposição é unir fotografia e cinema, inspirado por uma vivência que tinha na infância com seu pai, que o levava para assistir filmes no centro de São Paulo. Em sua jornada profissional passou por Estados Unidos, Holanda, Polônia e Argentina, que o inspiraram a conhecer mais de perto esse universo. “Senti desejo por uma jornada visual, capturando fotografias de salas de cinema por vários países. Não apenas os espaços físicos, mas também as pessoas que trabalham incansavelmente nos bastidores para que um filme ganhe vida numa sala de cinema, desde os bilheteiros até os projetistas, passando pelos vendedores de pipoca. É, portanto, uma homenagem não apenas à arte do cinema, mas também aos profissionais que tornam possível essa mágica”, expõe Poroger. Para ele, a maior motivação desse projeto é inserir uma mistura de nostalgia e tentativa de preservação - nem que como registro - de uma experiência artística e urbana que hoje, ao menos no Brasil, está sob ameaça. “Como cinema de rua e a importância de sua preservação é universal, decidi levar essa bandeira para diferentes partes do mundo”. pontua. E continua, revelando que é crucial ficarmos atentos ao papel fundamental dos cinemas de rua na sociedade. Com sua capacidade de ocupar espaços públicos com narrativas diversas, novas linguagens e a consequente troca de conhecimentos e diálogos. “O senso coletivo que o cinema promove - aquela comunhão dentro da sala - cresce quando inserido no espaço público, fora da clausura dos shoppings. Com a especulação imobiliária e o crescimento da violência urbana, muitos cinemas foram fechados e houve, simultaneamente, um declínio do número de público nas salas dos que restaram”, expressa. Seu Vavá, dono do Cine Nazaré, é tema da exposição "Uma Rua Chamada Cinema" que evidência trabalhadores e salas de cinema ao redor do mundo Crédito: Sergio Poroger/ Divulgação Exposição "Uma Rua Chamada Cinema" evidência trabalhadores e salas de cinema ao redor do mundo Crédito: Sergio Poroger/ Divulgação Exposição "Uma Rua Chamada Cinema" evidência trabalhadores e salas de cinema ao redor do mundo Crédito: Sergio Poroger/ Divulgação Exposição "Uma Rua Chamada Cinema" evidência trabalhadores e salas de cinema ao redor do mundo Crédito: Sergio Poroger/ Divulgação Exposição "Uma Rua Chamada Cinema" evidência trabalhadores e salas de cinema ao redor do mundo Crédito: Sergio Poroger/ Divulgação Exposição "Uma Rua Chamada Cinema" evidência trabalhadores e salas de cinema ao redor do mundo Crédito: Sergio Poroger/ Divulgação