Prime Video aumenta valor da assinatura no Brasil; saiba quanto

No Brasil, o valor da assinatura da Amazon Prime Video irá aumentar a partir de março

O Prime Video, plataforma de streaming de audiovisual da Amazon, terá um aumento no valor da assinatura no Brasil. A informação foi anunciada pela própria empresa em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 8.

Atualmente, o valor da mensalidade é de R$ 14,90. Com a mudança, o plano mensal custará R$ 19,90. Já o pacote anual, que possui o valor de R$ 119, passará a custar R$ 166,80. As alterações nos valores das assinaturas têm início a partir do dia 8 de março.

Conforme explicou a Amazon, novos assinantes do streaming ainda poderão pagar o valor atual caso contratem o serviço até a data limite. “Ainda dá tempo de garantir a maratona das suas séries e filmes ‘favs’ no preço de 9,92/mês por mais um ano assinando o plano anual até 7 de março”, disse em seu perfil no X (Twitter).