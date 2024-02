Segunda temporada de ‘Cangaço Novo’ é confirmada pela Prime Video

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, a atriz interpreta uma das irmãs de Ubaldo, personagem de Allan Souza Lima. “Teremos a segunda temporada de ‘Cangaço Novo’! A labuta vai ser grande!”, comentou o artista pernambucano.

Com direção de Fábio Mendonça e Aly Muritiba, a obra se passa em uma cidade fictícia no sertão do Ceará, retratando a violência do interior do Estado enquanto acompanha uma gangue de ladrões de bancos, atuante em pequenos municípios do interior.

Lançada em agosto de 2023, “Cangaço Novo” chegou ao top 10 das séries mais assistidas na Prime Video, sendo destaque em mais de 40 países.



