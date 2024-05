Netflix revela data de estreia da última temporada de ‘Cobra Kai’

Última temporada de "Cobra Kai" será dividida em três partes com lançamentos em 2024 e 2025

“ Cobra Kai ” acompanha Johnny (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e os alunos do centro de treinamento de artes marciais Cobra Kai.

Prime Video, Netflix e Disney+: confira os lançamentos deste fim de semana no streaming

Netflix repete fórmula de lançamento de 'Bridgerton' e 'The Crown'

Com 15 episódios, a sexta e última temporada de “Cobra Kai” será dividida em três partes, com duas sendo lançadas ainda este ano. A novidade na repartição dos episódios da série segue as recentes atualizações da Netflix para os lançamentos na plataforma.

Em outubro de 2023, a Netflix revelou que a última temporada de “The Crown” será dividida em duas partes, com estreias nos dias 16 de novembro e 14 de dezembro daquele ano.