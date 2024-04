Ruby Barker, atriz de 'Bridgerton', sofre acidente durante escalada

A atriz Ruby Barker, que interpreta a personagem Marina Thompson na série "Bridgerton”, da Netflix, compartilhou um vídeo em suas redes sociais mostrando uma queda que sofreu durante uma escalada.

Em decorrência do acidente, a atriz sofreu uma fratura no braço e foi hospitalizada. O vídeo foi compartilhado no Instagram de Ruby nesta quinta-feira, 4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atriz gravava a escalada quando caiu



Ruby vem compartilhando em suas redes sociais momentos de suas práticas de “escalada indoor”, uma modalidade do esporte que é praticada em ambiente fechado.