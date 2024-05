Curta brasileiro concorre à Palma de Ouro em Cannes; veja trailer

O curta-metragem “Amarela” lançou nesta terça-feira, 21, seu primeiro trailer. Única produção brasileira e latino-americana a concorrer à Palma de Ouro em Cannes, na categoria de curtas, o filme debate temáticas de pertencimento, identidade e representatividade da população nipo-brasileira.

Com direção e roteiro de André Hayato Saito, “Amarela” conta com produção majoritariamente brasileira com ascendência asiática e traz como protagonista Melissa Uehara, fazendo sua estreia na atuação.

Ambientada em São Paulo no ano de 1998, durante a final da Copa do Mundo, Erika Oguihara (vivida por Melissa Uehara), é uma adolescente nipo-brasileira que vai contra as tradições de sua família japonesa. Acompanhando a partida de futebol, a jovem sofre uma violência e passa por momentos de sofrimento.