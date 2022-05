"Bridgerton": Terceira temporada focará em romance entre Colin e Penelope

A terceira temporada da série “Bridgerton”, da Netflix, dará destaque a uma trama diferente da que os leitores da história criada por Julia Quinn viram no terceiro livro. Agora, o enredo do drama de época baseado na obra literária da autora estadunidense acompanhará a história de amor entre os personagens Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). As informações foram divulgadas inicialmente pelo site Variety e depois confirmadas por Coughlan em seu perfil no Instagram.

O movimento que ocorrerá na série audiovisual neste novo momento é diferente do que é desenvolvido no terceiro livro de “Bridgerton”. Enquanto nas duas primeiras temporadas a produção da Netflix apresentou histórias dos dois primeiros livros (como o romance entre Daphne Bridgerton e Simon e, depois, entre Anthony Bridgerton e Kate), a que será lançada não focará na vida amorosa de Benedict Bridgerton. Assim, o assunto do quarto livro (“Os Segredos de Colin Bridgerton”), que fala sobre o amor entre Colin e Penelope, foi adiantado.

Caso não tenha assistido ainda à segunda temporada na íntegra, a próxima informação será um spoiler. Na parte final da temporada, Penelope havia escutado de Colin - personagem pelo qual está interessada há anos - que ele nunca se casaria com ela. Além da terceira temporada, a Netflix confirmou a produção da quarta, mas ainda não há datas confirmadas pela empresa para as estreias.

A história de “Bridgerton” é baseada nos livros de Julia Quinn, e cada volume narra a trajetória de um membro diferente da família que nomeia a produção. Ao todo, oito irmãos formam o núcleo familiar, sendo eles Anthony, Benedict, Colin, Gregory, Daphne, Eloise, Francesca e Hyacinth.

A produção original da Netflix se tornou uma das mais populares do streaming, tendo sido assistida em mais de 82 milhões de lares em seu mês de estreia. A segunda temporada foi lançada em fevereiro deste ano e em abril a plataforma anunciou que “Bridgerton” ganhará um spin-off. Na minissérie, o foco será na Rainha Charlotte (Golda Rosheuvel).

“Bridgerton” também é produzida pela ShondaLand, companhia fundada pela escritora e produtora televisiva Shonda Rhimes. Criador e produtor executivo da série, Chris Van Dusen deixou o cargo após duas temporadas e Jess Brownell entrará em seu lugar. Outra mudança será a troca de interpretação do papel de Francesca Bridgerton, antes feito por Ruby Stokes e, agora, por Hannah Dodd.



