Cineteatro realiza programação gratuita com filmes de Almodóvar

Na ocasião, o público poderá assistir aos filmes “Carne trêmula” (1997), “Tudo sobre minha mãe” (1999) e “Fale com ela” (2002), “Má educação” (2004), “Volver” (2006) e “Abraços Partidos” (2009). A programação faz parte do projeto “Perfil de Cinema” que, nesta edição, rememora a carreira e trajetória de Pedro Almodóvar .

O momento gratuito apresenta seis longas-metragens do cineasta internacionalmente premiado na Sala Seu Vavá, novo espaço do equipamento localizado no Centro.

O Cineteatro São Luiz realiza a partir do dia 30 de maio uma programação de cinema especial com exibição de filmes do diretor espanhol Pedro Almodóvar.

Com capacidade para 45 pessoas, as produções serão exibidas na Sala Seu Vavá, instalada no 5º andar do anexo do Cineteatro São Luiz. O novo espaço é uma homenagem a Raimundo Carneiro de Araújo, o Seu Vavá, e celebra a memória audiovisual brasileira e cearense.

A exibição é gratuita, com entrada na Sala limitada à lotação do espaço. Para participar, basta apresentar um documento oficial com foto. Será permitida a entrada até 30 minutos antes do início do filme.