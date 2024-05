Léo Santana anuncia shows com parte da renda revertida para o RS

“Eu comecei a cantar por causa do pagode, então, é um projeto pelo qual estou muito apaixonado (…) Além de ser algo que eu sempre tive vontade de fazer, por minha admiração pelo gênero, também recebi muitos pedidos dos meus fãs que me pedem para entregar um trabalho nesse estilo ”, conta o músico .

O cantor Léo Santana anunciou nesta quarta-feira, 15, que irá circular o Brasil com a turnê “ PaGGodin ”, projeto de pagode do artista baiano que já conta com um álbum gravado no Rio de Janeiro, com participações de Thiaguinho, Ferrugem , Xande de Pilares e Renanzinho CBX.

Com Fortaleza incluída no roteiro , a turnê também irá passar pelas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Manaus, Curitiba, Brasília, Maceió, Aracaju e Belém.

A turnê “PaGGodin” terá início no mês de agosto e já conta com 12 apresentações confirmadas. Em Salvador, o show está previsto para acontecer em setembro.

O show do cantor baiano terá parte da renda direcionada às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Em uma iniciativa solidária, R$ 6 de cada ingresso serão revertidos em prol do estado gaúcho por meio do Mesa Brasil em parceria com o Fome de Música.