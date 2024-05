Sandy anuncia shows para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul

Antes de dar pausa na agenda, cantora Sandy realizará dois shows com rendas totalmente revertidas às vítimas das chuvas extremas Rio Grande do Sul

A cantora Sandy anunciou no Instagram dois shows em prol das vítimas das chuvas extremas no Rio Grande do Sul. As apresentações serão no Espaço Unimed, em São Paulo (SP), nos dias 15 e 16 de junho. As rendas serão revertidas em doações.

“Estou passando aqui para me unir a esses milhões de corações espremidos com tanta tristeza com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. Já ajudei várias vezes, fiz doações, divulguei maneiras de ajudar, mas senti que poderia e precisava fazer mais”, disse.



Ela complementou: “Vou doar toda a renda que adquirimos com a venda dos ingressos dos dois shows para essa causa do Rio Grande do Sul. Estamos vendo com minha equipe a melhor maneira dessa ajuda chegar efetivamente”.