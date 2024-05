Luísa Sonza anuncia festival para arrecadar doações para o RS

Luísa Sonza anuncia festival para ajudar vítimas de tragédia no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza

A cantora Luísa Sonza anunciou em suas redes sociais a realização de um festival para a arrecadação de fundos para ajudar os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O “Salve o Sul” acontecerá nos dias 7 e 9 de junho, no Allianz Parque, em São Paulo. No dia 7, primeiro dia do evento, se apresentarão grandes nomes do sertanejo brasileiro. Intitulado como “Amigos”, o line up é composto por Leonardo, Chitãozinho, Xororó, Zezé di Camargo e Luciano. As apresentações acontecem das 20 às 23 horas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine VEJA TAMBÉM| Sandy anuncia shows para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul