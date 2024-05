Péricles e Sorriso Maroto fazem show em Fortaleza em agosto

Péricles fará show em Fortaleza durante o festival Samba Brasil, marcado para ocorrer no mês de agosto

No dia 10 de agosto, Fortaleza recebe uma nova edição do festival Samba Brasil. Conhecido por reunir grandes nomes do samba e pagode em um único espaço, o evento deste ano traz à Capital os artistas Péricles, Ferrugem, Sorriso Maroto, Kamisa 10, Chrigor, Salgadinho e Davizão.

O festival será realizado no Marina Park e promete fornecer uma experiência inovadora para o público neste ano.

