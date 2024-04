'Elas por Elas' é o maior sucesso comercial da Globo nas 18 horas

O remake de "Elas por Elas" encerra nesta semana e se consagra como o maior sucesso comercial da Globo das 18 horas, mas a pior média de audiência do horário

Empresas como Coca-Cola, Amazon , Omo e Natura estão entre as que apareceram, sendo a de bebidas a mais presente – com três ações promocionais ao todo.

Ao site jornalístico, a emissora revelou que o folhetim finaliza sua jornada com 15 contratos publicitários , além de 26 ações comerciais que ocorreram dentro da própria trama.

Apesar da média baixa no ibope que o remake de “Elas por Elas” apresentou ao longo dos meses de exibição, a novela, que encerra nesta sexta-feira, 12, é o maior sucesso comercial da história da Globo no horário das 18 horas. A informação foi divulgada pelo canal F5 (Folha de S. Paulo).

O sucesso de “Elas por Elas” comercialmente já impactou em sua sucessora, “No Rancho Fundo”, de forma positiva. De acordo com o F5, a trama de Mário Teixeira nem estreou e já tem três contratos fechados, marcando o melhor início de uma novela do horário em termos de publicidade.

Comparada às suas antecessoras, como “Amor Perfeito” (2023), que teve 20 pontos na média da Grande São Paulo, “Elas por Elas” fecha com 15 pontos e se torna a novela das 18 horas com os piores índices do horário.