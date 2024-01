Com Andrea Beltrão, nova novela da Globo vai retratar o Nordeste

Andréa Beltrão irá protagonizar nova novela da Rede Globo; produção das 18 horas se passa no sertão nordestino

A Rede Globo irá lançar uma nova novela ambientada no Nordeste. Intitulada “No rancho fundo”, a próxima produção das 18 horas da emissora carioca irá se passar na região do Cariri do estado da Paraíba.

Com direção de Allan Fiterman e roteiro de Mário Teixeira, a novela aborda o Brasil rural, apresentando a riqueza e diversidade cultural da região nordestina. A dupla trabalhou anteriormente em “Mar do Sertão”, novela que também era ambientada no sertão.

Prevista para estrear em 1º de abril de 2024, “No rancho fundo” retrata as relações familiares, contrastes sociais, garimpo, além de relacionamentos amorosos, traições e desilusões.