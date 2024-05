Michel Teló revela que familiares perderam ‘tudo’ com chuvas no RS

Michel Teló revela doação para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e pede contribuições para os atingidos

O cantor Michel Teló revelou nesta sexta-feira, 10, que diversos familiares perderam suas casas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Com parentes morando na região do Vale do Taquari, que abrange 40 municípios no estado gaúcho, o músico comentou sobre a situação atual.

“Esse momento que a gente está vivendo, que é muito triste, está sendo muito difícil. Minha família é dali do Vale do Taquari. Então, desde setembro do ano passado, a minha família, primos, tios e pessoas próximas vivem a terceira grande enchente, mas dessa vez de uma maneira catastrófica”, contou.

Citando a situação de um tio que teve a casa levada após o deslizamento de um morro e que se “salvou por questão de minutos”, o sertanejo afirmou que a comunicação com os familiares está difícil: “Estavam ilhados, recebendo comida por helicóptero, porque até então não chegava nada e o acesso está dificílimo”.