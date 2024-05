Luísa Sonza anuncia show em Fortaleza em julho; saiba mais

A cantora Luísa Sonza está voltando para Fortaleza com a turnê "Escândalo Íntimo", que acontecerá em julho

A cantora Luísa Sonza retornará a Fortaleza no dia 12 julho, trazendo para a capital cearense o show da sua turnê “Escândalo Íntimo”. A apresentação acontecerá no Iguatemi Hall, do shopping Iguatemi Bosque.

As vendas dos ingressos terão início neste sábado, 4, a partir das 12 horas. Eles podem ser adquiridos no site da Bilheteria Virtual e na loja física Levi’s, localizada no shopping onde acontecerá o show. Os valores ainda não foram informados.

