Metallica doa US$ 100 mil para vítimas das enchentes no RS

Banda de rock Metallica doa US$ 100.000, cerca de R$ 500 mil, para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul Crédito: Brett Murray/Divulgação

A banda de rock Metallica fez uma doação milionária para as vítimas da enchentes que tem atingido o estado do Rio Grande do Sul. Em publicação no Instagram nesta sexta-feira, 10, o grupo estadunidense de metal detalhou que irá enviar a quantia de US$ 100.000 para as pessoas que sofreram com a tragédia ambiental. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia também | Guns N’ Roses pede doações para vítimas das enchentes no RS