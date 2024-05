Viola Davis publica vídeo em apoio às vítimas das enchentes no RS

Nesta terça-feira, 7, a atriz e produtora norte-americana Viola Davis publicou um vídeo em suas redes sociais prestando solidariedade às vítimas das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul.

No vídeo em que é mostrado imagens dos estragos causados pela água no Vale do Taquari, a atriz ganhadora do Oscar escreveu: “Praying for the people of Rio Grande do Sul” (em português: "Rezando para as pessoas do Rio Grande do Sul").

