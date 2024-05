Ator de k-drama Sung Hoon anuncia doação para vítimas do RS

Com passagem pelo Brasil para evento com fãs, o ator sul-coreano Sung Hoon irá doar o valor da venda dos ingressos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Compartilhando um vídeo em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 7, o protagonista de “A Vingança do Casamento Perfeito” (2023) afirmou ter alterado o objetivo do evento após saber da situação no estado gaúcho .

O ator sul-coreano Sung Hoon anunciou que irá doar o valor dos ingressos vendidos para o seu encontro com fãs no Brasil às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Embarcando ao País nesta terça-feira, 7, o ator de k-drama irá realizar um evento com os fãs brasileiros em São Paulo na sexta-feira, 10. O evento tem ingressos que oferecem experiências diferentes, com valores entre R$ 275 e R$ 2,7 mil.

“Vou embarcar em um avião para o Brasil dentro de poucas horas. Porém, antes de deixar a Coreia do Sul, fiquei sabendo de algumas notícias infelizes. Fiquei sabendo que houve chuvas fortes na região sul do Brasil nos últimos dias, que causaram sérios problemas de enchentes”, iniciou Sung Hoon.

Com a decisão do artista, a Sam Entretenimento, empresa responsável pelo momento no Brasil, criou uma nova categoria com ingressos mais acessíveis no valor de R$ 150 para incentivar as doações.

“Inicialmente, eu estava animado e ansioso em poder me divertir com todos vocês, mas receber as notícias chocantes é entristecedor”, desabafou Sung Hoon ao expressar suas condolências às pessoas que foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.



Violão de Marília Mendonça será rifado para ajudar atingidos no RS

O violão usado por Marília Mendonça (1995-2021) será rifado para arrecadar fundos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS).

Na segunda-feira, 6, João Gustavo, irmão de Marília, anunciou em seu perfil no X (Twitter) que o valor total da rifa do item musical usado pela artista será revertido para o estado gaúcho.

“‘Ah, mas é a única recordação que o Léo tem’. Não, não é a única recordação que ele terá, o meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais”, afirmou João Gustavo ao rebater as críticas sobre a rifa do violão.

Um dos instrumentos musicais mais importantes na trajetória da cantora sertaneja, o item poderá ajudar os inúmeros atingidos pelas fortes chuvas ocorridas desde a última semana no RS. “Com a renda da rifa iremos comprar bastante água”, detalhou.