Show de Madonna no Rio será reprisado no fim de semana; veja onde

O show de Madonna no Rio de Janeiro no último fim de semana fez história e será reprisado; veja como acompanhar

O show histórico de Madonna que aconteceu no último sábado, 4, atraiu milhares de pessoas para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Se você perdeu ou deseja rever o momento, terá duas oportunidades neste fim de semana: o espetáculo será reprisado pela plataforma Globoplay e pelo canal Multishow.

A primeira reprise será no sábado, 11, às 22h30min. O anúncio foi feito pelo streaming no X (Twitter) no domingo, 5, um dia após o show. A segunda reprise será na noite de domingo, 12, a partir das 20 horas.

O espetáculo, no entanto, não ficará disponível no catálogo para acesso posterior. De acordo com a Folha de S. Paulo, a decisão foi tomada por questões de direitos autorais.