Arte de brasileiro inspirou look usado por Madonna em show no RJ

Rafael Arena, fã de Madonna, criou arte que inspirou o estilista francês Jean Paul Gaultier para look usado pela artista no show do Rio de Janeiro

No sábado, 4, a cantora Madonna realizou o último show da turnê celebrativa de 40 anos de carreira na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com um público de mais de 1,6 milhão de pessoas, a apresentação finalizou a “Celebration Tour” e marcou a história do Brasil.

Para o evento, a Rainha do Pop usou um novo corset com referência ao icônico figurino do sutiã em formato de cone usado na turnê de 1990. Confeccionada pelo estilista francês Jean Paul Gaultier, a peça foi inspirada em uma arte digital do brasileiro Rafael Arena.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Minha ideia era deixar algo bem elegante e que não ficasse com cara de ‘bolsominion’. Por isso, a escolha do azul tendo mais destaque do que o verde e amarelo”, explicou o DJ e designer gráfico à Folha de S. Paulo, fazendo menção ao uso da bandeira nacional como símbolo do bolsonarismo.