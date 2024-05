Cantora Majur celebra beijo de Madonna em bailarina trans: "Simbólico"

O momento aconteceu em meio a perfomance de "Hung Up", no show de Madonna na Praia de Copacabana, realizada no sábado, 4

“Ela beijou uma menina trans, isso é tão simbólico . Obrigada Madonna, no país que mais mata mulheres trans no mundo! Nos deixem viver, ser amadas, livres como vocês! É um direito nosso assim como o de vocês de viver”, diz a postagem.

A festa que reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas no aterro da Praia de Copacabana ganhou muitas repercussões nas redes sociais, uma delas, por parte da cantora Majur. Em um post no Instagram feito durante o show, a artista, que se identifica como uma pessoa não-binária, comemora o beijo que Madonna deu em uma mulher trans que integra seu ballet.

Na manhã de hoje, em um vídeo, Majur aparece com uma taça de vinho na mão e comemorou o espetáculo sediado na Zona Sul do Rio de Janeiro. “Ontem aconteceu o show de Madonna no Brasil. Gente, o que foi esse momento? Quantos significados. Primeiro, estamos na Paia de Copacabana, que é a praia das gays, e ela lota com 1,5 milhão de pessoas."