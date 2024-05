Show da Madonna deixa conservadores brasileiros indignados

MADONNA, durante show em Copacabana, no RJ, no sábado Crédito: Pedro Kirilos/AE

O show da Madonna mobilizou legião de fãs e até quem não é adepto dos mais convictos, mas acompanhou a apresentação. Em tempos de redes sociais, quem tem fãs necessariamente atrai também os haters. Os conversadores também ficaram de olho na performance realizada nesse sábado, 4, no Rio de Janeiro. Fizeram comparação ao "Satanismo" e às cidades bíblicas "Sodoma e Gomorra", termos que chegaram aos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. O senador cearense Eduardo Girão (Novo) compartilhou um tweet que criticava os homenageados de Madonna, tais como Che Guevara, Paulo Freire, a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) e a vereadora Marielle Franco (Psol-RJ). O texto também considerava a apresentação como "show de horrores". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) direcionou críticas à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), por agradecer o homenagem que Madonna fez a personalidades brasileiras. Na ocasião, uma foto da ministra apareceu no telão do palco.

Outro deputado federal que criticou o evento foi o Delegado Ramagem (PL-RJ). Segundo ele, "a revolta não é contra a artista Madonna, mas pelo escárnio com o dinheiro público, pago pela população". "Desprezam a finalidade de incentivo à cultura nacional, formação de novos artistas e reforma de teatros e casas de eventos do Rio de Janeiro", apontou. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também considerou a produção como "um escárnio com o povo brasileiro". A senadora Damares Alves (Republicanos) direcionou críticas à diva pop. "Eu estou me perguntando: será que a famosa cantora sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Será que ela teve acesso às notícias? E pergunto ainda: cadê a empatia e a solidariedade dos organizadores do show? Cancelar e ou adiar seria um grande prejuízo? E a dor das famílias gaúchas e as vidas perdidas não tem valor algum?", questionou Damares. Na contramão desses parlamentares, políticos de centro-direita e outros bolsonaristas foram vistos na área vip do evento. São eles: Aécio Neves (PSDB-MG); o presidente do União Brasil, Antonio Rueda; o advogado e assessor de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fábio Wajngarten; e o senador Jorge Seif (PL-SC), além do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Janja também é alvo de críticas em relação ao show da Madonna, mesmo sem ir Quem também foi criticada por convervadores foi a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. No sábado, o colunista do O Globo Lauro Jardim informou que Janja participaria do show da Madonna. Logo em seguida, bolsonaristas acusaram ela de insensibilidade tento em vista as fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul,