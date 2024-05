Madonna pretende produzir cinebiografia após 'Celebration Tour'

Madonna encerrou sua turnê de comemoração aos 40 anos de carreira, “Celebration Tour” , no último sábado, 4, reunindo mais de 1,6 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois de 81 shows, tudo indica que o próximo trabalho da cantora seja a cinebiografia autoral dirigida pela rainha do pop .

Entre as atrizes coadjuvantes também já está definida a atuação de Julia Fox, que deve interpretar a apresentadora Debi Mazar, uma das melhores amigas de Madonna. O filme deve apresentar a trajetória da rainha do pop até 1990, período da turnê “Blond Ambition” .

Outras atrizes foram cotadas para o papel, como Florence Pugh (“Oppenheimer” e “Adoráveis Mulheres”), Alexa Demie (“Euphoria”), Barbie Ferreira (“Não! Não olhe!”) e Sydney Sweeney (“Todos Menos Você”, “The White Lotus”). O jornal britânico The Guardian nomeou o processo de seleção do elenco como “frenético”, com direito a maratona de coreografia.

A Universal Pictures chegou a comprar o roteiro, que seria produzido pelos diretores e produtores Brett Ratner, Michael De Luca, and John Zaozirny. Madonna, que na época não teria permitido o projeto, reclamou nas redes sociais: “Só eu posso contar minha história. Qualquer um que tente é um charlatão e um tolo”.

Quatro anos após a insatisfação, a diva pop inicia um roteiro com a roteirista vencedora do Oscar de 2008, Diablo Cody, e depois continua o texto do filme com a escritora Erin Cressida Wilson.

Madonna afirmou em 2021, durante entrevista ao programa televisivo norte-americano de Jimmy Fallon, que rejeitou várias propostas de cinebiografias dirigidas por homens, pois prezava contar sua história seguindo uma perspectiva feminina.

Cinebiografia de Madonna foi adiada após "Celebration Tour"

De acordo com a revista Variety, a cantora editou o roteiro até julho de 2022, a cantora estaria editando o roteiro. Não houve avanço na produção do filme devido ao tamanho do material. Em janeiro de 2023, foi noticiado o adiamento da cinebiografia por conta da turnê “Celebration Tour”.

Com o fim dos shows de celebração do 40° ano da carreira da cantora, surge a esperança entre os fãs de Madonna para a possibilidade da retomada do projeto e, enfim, celebrar a história da artista pop no cinema.