Madonna no Brasil: show movimenta R$ 300 milhões na economia do Rio

A última vez que Madonna esteve no Brasil foi há 12 anos. Em 2012, a rainha do pop fez quatro apresentações pela "The MDNA Tour" Crédito: Reprodução/Madonna BR

A rainha do pop, Madonna, 65, coroa seu reinado neste sábado, 4, em uma apresentação aguardada pelos fãs brasileiros: após quase 12 anos desde a última vez em que esteve no Brasil, a cantora se apresenta a partir das 21h45min em show histórico no Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O público é estimado em 1,5 milhão de pessoas de todo o País nessa que será a última data da turnê comemorativa The Celebration Tour. Para o megaevento que marca os 40 anos de carreira da artista, uma estrutura monumental foi preparada em frente ao Hotel Copacabana Palace, onde Madonna está hospedada desde segunda-feira, 29: entre os Postos 2 e 3 da Praia de Copacabana, o aparato foi erguido de modo a acomodar aparelhagem de som, bastidores, dançarinos e demais equipamentos que auxiliarão durante a performance que deve durar de aproximadamente duas horas. A estimativa inicial de público previa 1 milhão de presentes, entre 850 mil de cariocas e moradores do Grande Rio, 120 mil turistas brasileiros e 30 mil estrangeiros.