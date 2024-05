Madonna no Brasil: fã de Fortaleza entra em área VIP por tatuagens

Maycon Geissler conseguiu entrar na área VIP do show da Madonna após o empresário da artista ter visto suas tatuagens Crédito: Reprodução/Instagram @madonna e Reprodução/Instagram @mgeissler

O publicitário manauara Maycon Geissler, 40, que mora em Fortaleza desde 2009, conseguiu entrar na área VIP do show da Madonna no Rio de Janeiro devido às suas tatuagens em homenagem à Rainha do Pop. A artista se apresenta neste sábado, 4, para mais de 1,5 milhão de pessoas na Praia de Copacabana. Fã de Madonna desde os 15 anos, ele foi selecionado para assistir ao show na área VIP por Guy Oseary, empresário de Madonna. Oseary fez uma publicação no X (antigo Twitter) na qual pedia a quem fosse ao show para enviar fotos de tatuagens que fizessem referência à Madonna.