Madonna segura bandeira do Brasil ao encerrar show histórico

Depois mais de duas horas de show, Madonna encerrou a turnê celebrativa de 40 anos de carreira segurando a bandeira do Brasil no Rio de Janeiro

Chegou ao fim a turnê celebrativa de 40 anos de carreira de Madonna. Ao som de 'Celebration', a Rainha do Pop finalizou o show histórico no Brasil com público de mais de 1,5 milhão de pessoas. Nos momentos finais da apresentação, ela segurou a bandeira do Brasil e marcou o encerramento de sua passagem no País.

A apresentação contou com momentos especiais, como participações de Anitta e Pabllo Vittar, além de homenagem a brasileiros que foram vítimas da Aids. Trocas de figurinos, números de dança e os principais hits de Madonna deram o tom do show no Rio de Janeiro.