Anitta oferece caminhão para levar ajuda às vítimas das chuvas no RS

A cantora anunciou em suas redes sociais que esta trabalhando em parceria com a Cufa para levar ajuda às vítimas das catástrofes no Rio Grande do Sul

Entrando na corrente de solidariedade para ajudar a população do Rio Grande do Sul, a cantora Anitta usou as redes sociais para anunciar que disponibilizou um caminhão de sua equipe para levar suprimentos para o estado que desde a última segunda-feira, 29, sofre com as chuvas intensas.

A artista está trabalhando com a Central Única das Favelas (Cufa) e pediu ajuda aos seguidores para conseguir doações para ajudar as famílias que estão precisando de ajuda.

"Gente, o Rio Grande do Sul, como vocês sabem, está passando por uma das maiores catástrofes climáticas e precisa da nossa ajuda. Estou disponibilizando um dos meus caminhões para que junto com a CUFA e com você que está assistindo esse vídeo a gente possa ajudar as pessoas que foram vítimas desse desastre ambiental".