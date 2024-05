Madonna domina o Rio para show maior show da carreira

A artista americana de 65 anos encerrará a "The Celebration Tour" com um show que deverá contar com a presença de 1,5 milhão de almas totalmente entregues.

"Eu estou em polvorosa, não tenho dormido direito essa semana, estou ouvindo Madonna a semana toda. Parece que estou sobre um grande efeito de energético", disse Iná Odara, doutoranda em Sociologia, de 29 anos, que carrega uma frase de sua ídola tatuada no braço: "And all that you ever learned try to forget I'll never explain again" ("Tudo o que você já aprendeu, tente esquecer. Eu nunca vou explicar de novo", em tradução livre).

"Ela me ajudou a sair da Igreja Católica e ela me ajudou a pensar várias coisas. Ela me ajudou a mudar a minha relação com a família", acrescenta esta mulher trans perto do palco levantado na areia, que tem o dobro do tamanho dos shows anteriores da turnê, com mais de 800 m2.

Quando anoitecer, "a maior pista de dança do mundo" será iluminada com a performance de vários DJs.