'Caralh*', diz Madonna ao tentar falar em português no Brasil

Durante show histórico no Rio de Janeiro, Madonna conversou com a plateia brasileira e disse que não sabia falar em português, só 'palavrão'

Ao falar pela primeira vez com o público brasileiro no show histórico deste sábado, 4, Madonna agradeceu aos fãs por terem esperado e disse que estava "muito feliz" de estar no Brasil. Além disso, pediu para falar em inglês, pois seu português "é horrível" e "só sabe palavrão".

"Conseguimos! Finalmente chegamos ao Rio de Janeiro! Obrigado por terem esperado e por me receberem. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que vocês não entendem. Vocês me entendem agora? Por favor, me deixem falar em inglês, meu português é horrível. Caralho! É isso tudo que eu sei. Só sei palavrão", disse Madonna.

