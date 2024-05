Conheça a compositora cearense gravada por Madonna e Anitta

Blaya é a compositora de "Faz Gostoso", hit que ganhou versão de Madonna em parceria com Anitta Crédito: Rita Listing/Divulgação/Reprodução/Instagram

Com a confirmação da presença de Anitta no show de Madonna, que acontece neste sábado, 4, em Copacabana, no Rio de Janeiro, existe a expectativa de que as duas artistas cantem “Faz Gostoso”. A canção foi lançada em 2019 como parte do álbum “Madame X”, da “Material Girl. Mas foi escrita em 2017, por Blaya, compositora luso-brasileira, quando ela ainda tinha contrato com a gravadora RedMojo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “No final de 2017 nós fizemos um ‘writting camp’, onde vários produtores e músicos se juntaram para fazer música. O MC Zuka (funkeiro brasileiro que mora em Portugal) já tinha um pouco da letra, e quando entrou em estúdio, trabalhamos em cima do que já tinha e assim a música ficou mais estruturada”, conta a cearense em entrevista exclusiva ao Vida&Arte.

O contato para a interpretação da canção por Madonna e Anitta aconteceu por intermédio de Diplo. “Mas existe muita coisa na indústria da música que é incerta. E tem vezes que temos que ter calma pois tudo pode dar errado. Então fiquei feliz, mas sempre com os pés na terra”, relembra. Leia também | Madonna no Rio: veja onde assistir ao show ao vivo

Antes disso, a também cearense havia visto a cantora estadunidense em um clube chamado “B.leza”, em Portugal. “O Dino d'Santiago convidou-me e fiquei muito contente! Acabei por pegar no microfone e dançar um pouco! Ela até gravou e postou no seu instagram", compartilha.

"E é muito engraçado como o mundo dá voltas! Porque, passado algum tempo, ela fez uma versão da minha música”, rememora Blaya.

Para ela a “Material Girl” é um “símbolo de rebeldia e poder”. “Penso que a Madonna influencia todas as mulheres e a comunidade lgbtq+”, afirma Blaya, que é bissexual. Quem é Blaya Karla Regina Francelino Rodrigues ou Blaya nasceu em Fortaleza, Ceará, mas foi morar ainda criança em Portugal. Começou a carreira musical em 2001, juntando-se a banda Buraka Som Sistema, em 2008. As principais referências de Blaya são Beyoncé, Nathy Peluso e Rosalía quando o assunto é performance no palco. “Para ouvir no meu dia a dia Kali Uchis, Amaarae, Tems. Ultimamente tenho ouvido também muita bossa nova”, conta a artista. Em 2013, a lusa-brasileira lançou seu primeiro EP intitulado "Blaya", com seis faixas autorais e dois remixes. Cinco anos depois ela lançou “Faz Gostoso”, que ganhou uma versão na voz de Madonna e Anitta. Atualmente, a fortalezense está focada no EP “Raba Rave”, que lançou neste ano e já está disponível nos streamings de música.