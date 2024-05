Madonna homenageia brasileiros vítimas da Aids em show no Brasil

Telões de show de Madonna no Brasil exibiram fotos de personalidades vítimas da Aids, entre elas os brasileiros Renato Russo e Cazuza

Em show histórico no Rio de Janeiro, Madonna decidiu homenagear brasileiros que foram vítimas da Aids. Durante a música “Live To Tell’, telões exibiram imagens de Cazuza, Renato Russo e do sociólogo Betinho.

O momento já havia sido antecipado durante a passagem de som dois dias antes do show. Madonna também homenageou amigos que foram acometidos pela doença. A Rainha do Pop também prestou tributo a outros artistas famosos que foram vítimas da Aids, como Freddie Mercury.

