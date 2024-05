Bruno Mars retornará ao Brasil em 2024 para shows

Ele vai voltar! O cantor Bruno Mars voltará para fazer shows no Brasil ainda em 2024. A Live Nation, produtora de eventos, confirmou a informação com uma imagem em suas redes sociais.

Nela, um cartaz aparece no estádio Morumbi, em São Paulo, com a frase “The return of Bruninho” (O retorno de Bruninho, em português) está escrita. O cartaz também foi visto no Rio de Janeiro e em Brasília.

Antes dos pôsteres, o jornalista José Norberto Flesch já havia compartilhado em sua conta no X (Twitter), que o cantor se apresentaria novamente no País este ano.