Feirante viraliza com paródia do Bruno Mars e reencontra irmã após quatro anos

Música de Bruno Mars ganha paródia feita por feirante para vender alface e couve-flor Crédito: Reprodução/TikTok @igoryudii

Após vídeo viralizar com paródia do cantor Bruno Mars, o feirante Rubens Carvalho, responsável pelo conteúdo, reencontrou sua irmã após quatro anos ao ser reconhecido por ela no vídeo nas redes sociais. O feirante viralizou ao recriar o sucesso “Locked Out of Heaven” durante feira em Santos, no litoral de São Paulo, onde mora e trabalha. O contato com irmã, Fernanda Carvalho, 41, foi perdido desde 2019. Rubens conta que o último encontro dos dois havia acontecido em Mogi das Cruzes, em São Paulo, cidade onde a irmã vive atualmente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com Fernanda, ao longo dos quatro anos, ela não tinha nenhuma forma de contato com Rubens. “Eu não tinha o telefone nem a rede social dele, mas quando vi esse vídeo na internet, pensei: graças a Deus ele está vivo e bem”, desabafou.

Ainda segundo ela, o irmão teve a opção de morar em Santos, mas, a falta de notícias deixou ela desesperada por anos. Após reconhecer o irmão, ela foi à Santos para tentar encontrá-lo.

Ao portal G1, a irmã do feirante relatou que não conseguiu dormir por conta da ansiedade na noite antes de viajar para Santos. Ao chegar na cidade, Fernanda tentou buscar pistas de qual feira o irmão trabalhava. “Fui em duas feiras, mas ele não estava por lá. Apesar disso, quem o conhecia falou muito bem sobre ele”, explicou ela. Fernanda localizou o irmão no Centro da cidade após coletar informações sobre ele. Ao encontrar ele, Fernanda disse que foi “emocionante”. Os dois relataram o plano de viajar juntos para Mogi das Cruzes nesta semana, para que Rubens esteja novamente com o restante dos familiares. Feirante faz paródia de Bruno Mars para vender couve-flor Após sua passagem pelo The Town, em setembro, Bruno Mars ganhou um "cover" em Santos, no litoral de São Paulo. Rubens viralizou nas redes sociais ao recriar o sucesso “Locked Out of Heaven”. O homem foi gravado durante a feira na avenida Francisco Glicério, no bairro Campo Grande, no sábado, 7 de outubro, vendendo alface e couve-flor no ritmo da canção.