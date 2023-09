Bruno Mars aprendeu ‘gatinha’ com Naldo Benny, revela brasileiro

Naldo Benny revelou ter ensinado Bruno Mars a falar "gatinha"; vídeo de agradecimento do músico foi inspirado em clipe do funkeiro

“Ele chegou e falou: 'Qual é Naldo, beleza? O que eu falo no show para deixar as ‘minas’ doidas? Qual o saldo que eu dou ?”, relembra o funkeiro em entrevista ao podcast “ Flow ”, exibido na terça-feira, 12.

Na primeira data, Bruno agitou o festival ao falar algumas palavras em português, como “ gatinha ” e “sou tímido”. Referência no funk pop nacional, Naldo Benny revelou que foi ele quem ensinou as expressões para Bruno.

A passagem de Bruno Mars no Brasil rendeu diversos momentos marcantes para o público. Considerado um dos shows mais aguardados do The Town , festival de música realizado no início de setembro em São Paulo, o músico havaiano se apresentou nos dias 3 e 10 de setembro.

No programa, Naldo mostrou os áudios do cantor e contou que sugeriu a Bruno que falasse “gatinha, quero ficar com você, gostosa” no palco do The Town.

Bruno Mars agradece o Brasil com vídeo especial

Divulgado na segunda-feira, 11, Bruno Mars compartilhou um vídeo de agradecimento ao público brasileiro em seu perfil no Instagram. “Foram longos seis anos, mas eu finalmente ‘vim ao Brasil’”, escreveu na legenda da publicação.

Com gravações nas ruas de São Paulo e trechos dos shows realizados no País, Bruno agradeceu os brasileiros: “Muito obrigado, São Paulo pelas duas incríveis noites. Eu amo vocês! Com carinho, Bruninho”.

Ainda no programa de podcast, Naldo Benny diz que mostrou o clipe de “Eu só preciso de Amor”, e deu a ideia para a equipe de Bruno Mars fazer o vídeo de agradecimento inspirado no videoclipe de 2019: “Eu falei 'mano, faz uma parada próximo aquilo ali”.

