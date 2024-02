Ex-BBBs Viih Tube e Arthur Aguiar mostram encontro dos filhos

“Hoje foi dia de conhecer meu futuro melhor amigo Gabriel”, escreveu Viih junto a um vídeo de Lua di Felice com o filho mais novo de Arthur , nascido no início desta semana.

Na ocasião, a influenciadora mostrou o momento em que sua filha com Eliezer conhece Gabriel, recém-nascido do cantor com a empresária Jheny Santucci.

O casal de ex-participantes do Big Brother Brasil Viih Tube (BBB 21) e Eliezer (BBB 23) compartilharam na quarta-feira, 14, o encontro com Arthur Aguiar (vencedor do BBB 22).

Em uma outra publicação, os três ex-BBBs posam junto com as crianças. O momento também é marcado pela presença de Sophia Cardi, filha de Arthur com a influenciadora Maira Cardi.

Confira o encontro de Arthur Aguiar, Viih Tube e Eliezer:

Casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer posam ao lado de Arthur Aguiar e filhos Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube Casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer posam ao lado de Arthur Aguiar e filhos Crédito: Reprodução/Instagram @eliezer

“Queria aproveitar também e desejar publicamente todo amor e saúde do mundo para o Gabriel e dizer que torço e sempre vou torcer por você, Arthur. Tem coisas que valem muito mais do que qualquer prêmio de reality e nossa amizade com certeza é uma delas”, revelou Eliezer em postagem no Story do Instagram.



