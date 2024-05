BBB 24: Fernanda e Pitel vão apresentar novo programa do Multishow

As ex-participantes do Big Brother Brasil 2024 Pital e Fernanda, "Pitanda", vão apresentar novo programa do Multishow

As ex-participantes do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Giovanna Pitel e Fernanda Bande são as mais novas contratadas da Rede Globo.

Nomeadas pelo público do reality como “Pitanda”, a dupla irá apresentar um novo programa do Multishow.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 24, pela Globo que detalhou que o próximo talk show do canal terá as sisters recebendo convidados das mais diversas áreas para bater um papo com muito humor e interatividade.