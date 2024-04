Naldo Benny afirma que é o responsável por trazer Madonna ao Brasil

Em participação no programa “Sem Censura” desta segunda-feira, 1, o cantor Naldo Benny revelou que é o responsável pela passagem da cantora Madonna pelo Brasil. A “Rainha do Pop” realizará show gratuito no País e em apenas uma data na praia de Copacabana em maio.

Durante a entrevista, Naldo contou sobre sua relação com alguns famosos internacionais. Então, a apresentadora, Cissa Guimarães acrescenta a conversa. "Eu acredito. Mesmo pela sua trajetória toda. Tenho o maior respeito e admiração. O teu trabalho é uma delícia. Acho legal, estou falando isso e não estou te zuando, cara... Acho legal você tirar onda sobre sua relação com a música no dia primeiro de abril, cara", afirma a anfitriã.

O cantor complementa: "E agora, dentro dessa relação que eu fiz, eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora". Sem acreditar, Cissa pergunta: "É você que está trazendo a Madonna?". Benny afirma: "Sou eu que estou desenrolando essa parada. Mais uma. Eu fiz a ponte para esse show acontecer."