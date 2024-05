Humorista pede que mulher com bebê se retire de show: 'Humilhada'

Trish Faranda, a mulher que foi retirada do show , estava acompanhada de seu bebê de 7 meses. De acordo com o veículo, a mãe afirmou que a criança estava fazendo um barulho equivalente a uma leve tosse durante a apresentação e disse ter se sentido humilhada quando o comediante pediu para ela deixar o local.

O humorista estadunidense Arj Barker expulsou uma mãe e seu bebê de uma apresentação que ele realizava em Melbourne, na Austrália. O incidente aconteceu no último sábado, 20, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Em nota enviada à rádio ABC, Arj Barker declarou: “O show é estritamente para maiores de 15 anos, conforme claramente indicado no site do ingresso. Ela tinha um bebê com ela, o bebê estava atrapalhando meu desempenho. Em nome das outras 700 pessoas que pagaram para ver o show, eu educadamente disse a ela que o bebê não poderia ficar”.

“Ela achou que eu estava brincando, o que tornou a conversa um pouco estranha. Eu me senti mal com toda a situação e afirmei isso naquela noite mais de uma vez. Eu ofereci a ela um reembolso. Em primeiro lugar, a equipe do teatro não deveria ter sentado um bebê na minha plateia”, completou.

Barker também disse que seu pedido para que ela saísse não teve relação com ela amamentando a criança e que ele não havia notado isso devido às luzes que estavam direcionadas ao rosto dele no momento. "Para que conste, apoio a amamentação pública, pois é perfeitamente natural", declarou.

No site responsável pela venda dos ingressos, o Ticketmaster indicava a classificação indicativa de 15 anos, como também que todos os que estivessem na plateia deveriam ter ingressos, independentemente da idade.



Na internet, a sociedade local debateu sobre o ocorrido. Um deles foi a deputada estadual de Melbourne, Ellen Sandell. No X (Twitter), ela escreveu: "Estou furiosa ao ouvir isso. Já é difícil para as novas mães participarem da sociedade com todas as barreiras colocadas à sua frente – ser humilhada assim, por apenas tentar aproveitar o festival de comédia, é horrível. Arj Barker deveria dar uma boa olhada em si mesmo e pedir desculpas".