Isabella Taviani faz show especial em Fortaleza em junho

A cantora Isabella Taviani traz show especial do Dia dos Namorados para Fortaleza no mês de junho

A cantora Isabella Taviani vem a Fortaleza para show especial no mês de junho. Marcado para acontecer no dia 15, um sábado, a apresentação da artista será realizada no Teatro Brasil Tropical.

Conhecida pelos sucessos atemporais “Diga sim pra mim”, “A canção que faltava”, “O último grão”, “De qualquer maneira” e outros hits da MPB, o show da cantora em Fortaleza será em comemoração ao Dia dos Namorados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ingressos para a apresentação de Isabella Taviani em Fortaleza estão à venda no site Bilheteria Digital, com valores de R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira).