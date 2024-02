Relembre a trajetória do humorista Paulo Diógenes na política

Morreu nesta quarta-feira, 14, o humorista Paulo Diogenes, interprete da "Raimundinha". Embora tenha feito carreira no ramo do humor, ele foi vereador na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) por um mandato. Em 2012, ele foi eleito pelo PSD com 3.858 votos, mas ficou na suplência na eleição seguinte, 2016.

Ele buscou atuar dentro da causa LGBTQIA+ e na defesa de direitos de jovens dependentes químicos, por ter sido adicto. Entre 2017 e 2019, na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), ele foi o coordenador especial de Políticas Públicas para a Diversidade Sexual da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Fortaleza.

Na época que era parlamentar, conseguiu na Justiça a guarda de uma menina de 7 anos por meio de uma Ação Declaratória de Paternidade Sociafetiva, que concede ao pai não biológico os mesmos direitos e deveres dos genitores da criança.