Lauryn Hill celebra black music em festival no Brasil em julho

Lauryn Hill, YG Marley, Wyclef Jean e Jimmy "Bo" Horne fazem show no Brasil durante Festival Chic Show, em julho

Crédito: Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A cantora norte-americana Lauryn Hill vem ao Brasil em julho para um festival que celebra a black music. Marcado para acontecer no dia 13 de julho, o Chic Show será realizado no Allianz Parque, em São Paulo.

Ícone do rap e do R&B, sendo reconhecida como um dos principais nomes da black music, Lauryn traz para o Brasil o show “The Miseducation of Lauryn Hill”, que celebra o álbum de mesmo nome lançado em 1998 pela cantora.

