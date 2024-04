Bethânia e Caetano: Show em Fortaleza tem data marcada; confira

O show de Maria Bethânia e Caetano Veloso em Fortaleza já tem data confirmada. Após anunciarem a passagem pela Capital no início do mês de abril, os irmãos se apresentam no dia 16 de novembro, um sábado.

O evento será realizado na Arena Castelão. Os ingressos para o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso em Fortaleza tem pré-venda a partir do dia 12 de abril para os clientes do Banco do Brasil.

Já a venda geral dos ingressos tem início na segunda-feira, 15, às 10 horas, no site da TicketMaster. Os ingressos têm valores de inteira entre R$ 280 e R$ 490.