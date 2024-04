Keane confirma shows no Brasil em novembro; saiba onde e quando

Banda britânica Keane fará três shows no Brasil este ano; venda dos ingressos para as apresentações abre na segunda-feira, 8

A banda Keane fará shows no Brasil este ano. A novidade foi confirmada pelos próprios artistas em publicação no Instagram nesta quarta-feira, 3.

Celebrando 20 anos de lançamento do primeiro álbum do grupo, intitulado “Hopes and Fears”, a banda formada por Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin, Jesse Quin e Richard Hughes fará três shows no País.

Com primeira parada em Curitiba, a apresentação ocorre no dia 5 de novembro, no Teatro Positivo. No dia 7 do mesmo mês, Keane faz show na cidade do Rio de Janeiro, no Vivo Rio. Já no dia 9, a banda se apresenta no Espaço Unimed, em São Paulo.

