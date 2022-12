Pabllo Vittar surpreende e canta no show da banda Bring Me The Horizon

Pabllo Vittar estava assistindo ao show dos bastidores e foi convidada por Oliver Sykes, vocalista da Bring Me The Horizon

Os fãs da Bring Me The Horizon, banda britânica de pop metal, foram surpreendidos com a aparição de Pabllo Vittar no show que o grupo fez em São Paulo nesta sexta, 16. A cantora estava assistindo ao show dos bastidores e foi convidada pelo vocalista, Oliver Sykes, para subir ao palco para cantar "Antivist", música do álbum "Sempiternal".

Neste sábado, 17, as redes sociais amanheceram em polvorosa com a informação. "A Pabllo agora foi longe demais", tuitou um fã. Outra pessoa compartilhou fotos da passagem da cantora pelo show e escreveu: "O Oli na pontinha dos pés para abraçar a Pabllo, que amor…". Em seu perfil no Instagram, Pabllo também publicou um carrossel de fotos com Oliver.

A banda tocou no Rio de Janeiro na última quinta-feira, 15. No domingo, 18, o grupo participa do Knotfest, também na capital paulista. Ainda há ingressos no Eventim, o preço inicia em R$ 450. Além da Bring Me The Horizon, o line-up do festival conta com nomes como Slipknot, Vended e Sepultura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista a parceria de Pabllo Vittar e Bring Me The Horizon



Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui





Tags