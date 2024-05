Rock in Rio 2024: Kingfish, James, Penélope e Pato Fu são confirmados

Pato Fu e banda James estão entre as novas atrações confirmadas para o Rock In Rio Crédito: Divulgação/Rock in Rio

A programação Rock in Rio 2024 ganha novos atrativos. A banda inglesa James, o cantor norte-amerciano Christone "Kingfish" Ingram e o grupo baiano Penélope com a banda mineira Pato Fu vão se apresentar no dia 14 de setembro. Nesta noite, o Palco Sunset recebe ainda a banda de rock NX Zero. Após 20 anos de hiato, a Penélope retorna à cena com um show que faz parte da turnê "Mi Casa, su Casa", uma celebração dos 25 anos do primeiro disco dos baianos. Os artistas dividirão o palco com a banda Pato Fu, liderada por Fernanda Takai e dona de hits como "Canção para você viver mais" e "Sobre o tempo". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Karol G se apresenta no Rock In Rio A colombiana Karol G foi anunciada na edição de 40 anos do Rock in Rio. A cantora de reggaeton se apresentará no Palco Mundo no dia 20 de setembro, junto com Katy Perry, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo.

A vencedora do Latin Grammy fecha a programação do palco principal no Dia Delas, que será dedicado para apresentações apenas de artistas mulheres. VEJA TAMBÉM| Ludmilla é anunciada para o primeiro dia do Rock in Rio O festival acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na cidade do Rock. Os ingressos gerais começarão a ser vendidos no dia 23 de maio.