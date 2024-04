Madonna no Brasil: Itaú sorteia ingressos da área VIP; saiba mais

Para participar da promoção, é preciso ser cliente Itaú e se inscrever no site da campanha. A cada R$100 em compras feitas com cartões de crédito ou débito do banco, a pessoa terá a oportunidade de participar de ação interativa e concorrer pelos ingressos. Um "número da sorte" também será informado para concorrer à experiência completa.

Ao longo do mês de abril, a empresa irá divulgar os resultados no site. Aqueles que tiveram um maior relacionamento com o banco, principalmente os que participarem do programa “Minhas Vantagens” ou que possuírem conta jurídica, podem multiplicar a chance de ganhar em até cinco vezes.