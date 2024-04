Azul terá voos extras para atender demanda do show da Madonna; Ceará na lista

Além dos voos regulares, companhia ofertará voos temporários diretos para o Galeão partindo de 23 cidades brasileiras, incluindo, Fortaleza e Juazeiro do Norte. Serão mais de 430 voos no período de 1º a 7 de maio

O show gratuito da cantora Madonna no Brasil, previsto para o dia 4 de maio, promete movimentar a economia. De olho no aumento da demanda para o Rio de Janeiro, onde será realizado o show, a companhia aérea Azul anunciou reforço da frota para o destino. Dentre as frequências ampliadas para o Rio, estão voos diretos saindo de Fortaleza e de Juazeiro do Norte. Veja abaixo onde terá voo extra

Ao todo, serão 436 voos operados pela companhia no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 7 de maio, somando mais de 60.300 assentos. Segundo o comunicado, os dias de maior pico serão 3, 4 e 5 de maio que, juntos, totalizam mais de 58% das decolagens da Azul na primeira semana do mês.

Atualmente, a empresa opera voos regulares no Galeão partindo apenas de Confins, Curitiba, Campina Grande, Maceió, Porto Alegre, Recife e Campinas. Porém, no período, ofertará voos temporários diretos saindo de 23 cidades brasileiras.