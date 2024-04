Show de Madonna no Brasil será exibido ao vivo na TV aberta

Show gratuito de Madonna no Rio de Janeiro acontece no dia 4 de maio, a partir das 21h45min

A vinda da Madonna ao Brasil está mais do que confirmada. Após inúmeros rumores, o show da artista no País irá ocorrer no dia 4 de maio, um sábado, na cidade do Rio de Janeiro.

Gratuito e aberto ao público, o evento será realizado na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, um dos principais cartões postais da orla carioca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A confirmação desse show é um grande presente para todos os fãs de Madonna. Será realmente um momento único, com uma das mais bem sucedidas turnês musicais esperada por diversos países, e a artista escolheu exatamente o Rio de Janeiro para esse grande final. Muito mais do que um show, vamos mostrar para o mundo o impacto desse grande evento, aberto ao público, realizado na Praia de Copacabana, cenário que domina o imaginário global como exemplo de beleza natural”, afirma Luiz Oscar Niemeyer, sócio da produtora Bonus Track.