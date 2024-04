Madonna no Brasil: cantora pode se tornar cidadã carioca honorária

A Câmara de Vereadores planeja conceder à Madonna o título de Cidadã Carioca Honorária. Artista fará show no Rio de Janeiro em maio

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro planeja conceder à Madonna o título de Cidadã Carioca Honorária, por iniciativa do vereador César Maia. A informação é da Folha de São Paulo.

A Rainha do Pop se apresenta em 4 de maio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento acontecerá em comemoração dos 100 anos do Itaú Unibanco e celebra os 40 anos de sua carreira musical.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Madonna no Brasil: cantora será cidadã carioca?



César Maia (PSD-RJ) apresentou o projeto de decreto legislativo visando conceder à rainha do pop, o título honorário de cidadã carioca. Esse projeto está previsto para ser votado em breve pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro.